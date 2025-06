Rayanne comenta Herança da DR recebida: 'Ajuda muito' | Power Couple

Enquanto estavam na varanda da Mansão Power, na manhã deste sábado (28), Rafa comentou com Rayanne e Victor a Herança da DR recebida por eles. Decidida pelo público através de uma votação no R7, ela garantirá ao casal de atores um bônus de R$ 10 mil no saldo do ciclo, caso cumpram a segunda prova. A escolha de quem receberia tal vantagem foi feita por Cris e Kadu, o oitavo casal eliminado do reality show. “Ajuda muito”, comentou a atriz. “Nessa altura do jogo, R$ 10 mil vale muito”, avaliou Tali.



