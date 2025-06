Rayanne critica comportamento de outros casais: 'Nunca vi tanto teatro na minha vida' | Power Couple

Nesta quarta-feira (18), na Suíte Power, Rayanne criticou o comportamento de outros casais durante uma conversa com Victor. A atriz afirmou que eles ficam “fazendo VT”. “A galera vê, estuda realities, e chega aqui com personagem”, avaliou ela. Ray também declarou que algumas tretas foram forçadas. “Nunca vi tanto teatro na minha vida”, opinou.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.