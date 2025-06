Rayanne critica Eike : 'Me incomoda a prepotência' | Power Couple

Tali e Rafa foram os convidados de Rayanne e Victor para o café da manhã na Suíte Power nesta sexta-feira (27). Durante a refeição, os casais comentaram sobre o resultado DR de quinta-feira que eliminou Cris e Kadu. Tali e Rafa se disseram felizes por escaparem da eliminação, já Ray criticou a postura de Eike, outro sobrevivente da berlinda, durante o programa ao vivo de quinta-feira (26): "Me incomoda a prepotência", comentou a atriz em relação ao parceiro de Nat.



