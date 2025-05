Rayanne e Sílvia comentam sobre postura de Dhomini | Power Couple

Na parte externa da casa, Rayanne e Sílvia soltaram o verbo sobre a postura de Dhomini. A produtora de eventos disse que ele é preocupante, já que vai se escorando nas pessoas mais próximas para se proteger. "A segurança deles [Adriana e Dhomini] era a Gretchen e o Kadu. A Gretchen saiu, e ele ficou meio desestabilizado", completou Sílvia. Rayanne concordou com a produtora e disse que o empresário está usando das situações que ocorreram para puxar as pessoas para o lado dele. "Como ele já tem a rixa com a Carol e teve 'coisinha' com a Carol no 'negócio' [Quebra Power], já puxou pra ele, já puxou. A ovelhinha já foi para o abate", completou a miss.



