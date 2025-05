Rayanne e Victor criticam cobrança de Cris | Power Couple

Ao que parece, Cris e Kadu foram os alvos das conversas de alguns integrantes da Mansão, principalmente de Rayanne e Victor. Ao que parece, o casal não gostou da forma como Cris cobrou prioridade deles. No Quarto Jabuticaba, a miss e o ator conversaram de uma forma mais privada sobre o assunto e chegaram à conclusão de que as prioridades deles envolvem mais do que apenas afinidade, e sim coerência no viés que levarão no jogo. "É pra isso que serve um grupo: pra gente reduzir as nossas chances de sair e tentar chegar na final", completou Victor.



