Rayanne e Victor criticam comportamento de aliados no jogo | Power Couple

Rayanne e Victor estão incomodados com o comportamento de Tali e Rafa e de outros aliados no jogo. Em conversa no quarto nesta quarta-feira (18), o ator relembrou ter protegido a produtora e o repórter em um momento do jogo, mas que não sentiu retribuição. “Se a gente fosse olhar pela coerência do jogo, a Talira tinha de proteger a gente, porque a gente já defendeu ela duas vezes”, pontuou. “Está todo mundo se protegendo, cada um fazendo o seu”, observou. O ator ainda desaprovou o comportamento de Sílvia na justificativa de falta de transparência.



