Rayanne e Victor dividem os quartos entre os participantes | Power Couple

Pelo segundo ciclo seguido, Rayanne e Victor são o Casal Power após mais um brilhante desempenho nas provas. O casal de atores reuniu os participantes do reality para fazer a divisão dos quartos para o próximo ciclo. O Quarto Cacau foi fechado e agora as opções estão mais escassas. Adriana e Dhomini permaneceram no Perrengue, mesmo com o Casal Power afirmando que essa não era a ideia inicial, pois eles já ficaram no Quarto Jaca e sabem como são difíceis as noites no dormitório.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.