Rayanne e Victor separam os quartos do ciclo | Power Couple

Um ciclo termina, outro começa! E com ele, o Casal Power precisa tomar as primeiras decisões: a separação dos quartos. Para os aliados, não poderia ser diferente. Tali e Rafa ficaram com o adorado quarto Jabuticaba, enquanto Carol e Radamés ficaram com o quarto Pêssego. Já para os rivais, um alívio. Adriana e Dhomini ficaram com o quarto Uva, e Nat e Eike, com o Abacaxi. Por conta das condições climáticas relacionadas à baixa temperatura, o quarto Jaca foi fechado.



