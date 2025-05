Rayanne e Victor tentam se entender com Emilyn e Everton Neguinho | Power Couple

Em uma conversa no Quarto Melancia, Rayanne e Victor explicaram para Emilyn e Everton Neguinho sobre o voto que deram neles na primeira semana do programa. A atriz deu sua opinião sobre algumas atitudes do apresentador de rodeio e falou de como ela e o marido entenderam a situação do casal raiz em relação à Tali e Rafa.



