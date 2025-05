Rayanne explica escolha por Gretchen e Esdras em premiação do Quebra-Power | Power Couple

Na noite de segunda-feira (5), Rayanne se reuniu com Tali para explicar a decisão de entregar o prêmio do Quebra-Power para Gretchen e Esdras. Após vencer a primeira dinâmica desta edição, o casal Rayanne e Victor faturou uma premiação em dinheiro e duas esferas misteriosas que ajudarão na próxima DR do ciclo. O prêmio poderia ser dado a qualquer casal e a decisão dos vencedores foi entregar as esferas para Gretchen e Esdras. Tali disse que não conhecia esse relacionamento entre os casais e revelou que se assustou no momento da decisão.



