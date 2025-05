Rayanne explica por que se exaltou com Everton | Power Couple

Após o Quebra Power, o clima entre Everton, Victor e Rayanne ficou tenso e o trio acabou brigando na piscina no domingo (18). Mas apesar da tensão, Rayanne lembrou da discussão em conversa com Tali, Rafa, Carol e Radamés e riu de momentos engraçados do embate. A atriz ainda revelou o motivo que a levou gritar com Everton.



