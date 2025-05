Rayanne Morais e Gi Prado analisam prioridades e alianças: 'Jogo muda rápido!' | Power Couple

Rayanne Pecoraro e Gi Prado tiveram uma conversa no quarto sobre a dinâmica das relações e alianças no início do Power Couple. As participantes e aliadas concordaram que comentários sobre ser "prioridade" ou estar no "top five" podem ser precipitados, considerando a volatilidade do jogo. Elas ressaltaram como os ciclos mudam rapidamente, assim como os posicionamentos e as alianças entre os casais na Mansão Power.



