Rayanne relembra postura de Eike e combinação de votos da primeira semana | Power Couple

Rayanne e Carol relembraram a combinação de votos que rolou na primeira votação da temporada. No meio dessa conversa, a miss ressaltou o quanto ficou surpresa com o posicionamento de Eike desde o começo do jogo e que era o oposto da opinião que ela tinha sobre o ator. A judoca também comentou que, a partir de agora, eles vão ter que começar a trazer assuntos do passado para as formações da DR, para achar argumentos de voto.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.