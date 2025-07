Rayanne revela estar incomodada com aliados defendendo Giovanna e Diego | Power Couple

O Quebra-Power Especial, que será transmitido nesta segunda-feira (7), continua gerando conversas pela Mansão Power. No Quarto Jabuticaba, Rayanne comentou com Victor sobre o fato de seus aliados defenderem os argumentos de Giovanna e Diego. A miss ressaltou que os apontamentos voltados ao jogo não eram o problema, e sim as informações da vida pessoal deles fora do reality. O ator deu sua opinião sobre a situação e ainda falou que não cabe a eles decidirem quem merece ou não ganhar o programa, somente o público.



