Razão ou Emoção? Carol e Radamés tentam decifrar jogo de Nat e Eike| Power Couple

Em conversa no quarto Uva, Carol e Radamés tentaram decifrar qual jogada o Casal Eikos fará nesse ciclo, já que estão com as Esferas do Poder. Para Radamés, o ator forçará seu voto e estratégias em cima de Cris e Kadu, por acreditar que eles possam ser fracos para o público. Já Carol, pensa diferente: "Eu acho que o Eike vai dar prioridade para colocar mais de um de nós três [na DR] pra ver qual é", disse a judoca.



