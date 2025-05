Relações fervendo? Ana Paula rebate críticas e indiretas que recebeu na Mansão | Power Couple

Ana Paula sentiu como crítica um comentário que ouviu de outras participantes sobre ela dentro do confinamento. A situação foi comentada logo em seguida com Fran. “Quer me colocar como desleixada [...]. Não aceito isso, não sou criança”, desabafou com a amiga. A participante afirmou ainda que a convivência é a parte mais difícil durante o programa e que os detalhes interferem no dia a dia.



