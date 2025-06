Resumo Power: confira os embates que agitaram a Mansão na quinta semana do Power Couple

Os conflitos continuaram na Mansão na quinta semana do programa! O embate entre Carol e Dhomini ganhou novas reviravoltas, com direito a pedido de desculpas. Mas a judoca não fugiu de briga: ela discutiu, mais uma vez, com Ana Paula e Antony. Já na quinta DR, Bia e Gui foram os menos votados e deixaram a casa. Logo em seguida a eliminação do quarto casal, Dhomini e Kadu se desentenderam por conta da divisão de quartos. Confira!



