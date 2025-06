Resumo Power: confira os principais acontecimentos da oitava semana do Power Couple

Os embates da Mansão Power continuaram na oitava semana do Power Couple. No Quebra-Power, Carol chamou Adriana de manipuladora, enquanto Eike disse que Rayanne e Vitor são marionetes no jogo. Mas a semana não teve só treta: André conseguiu concluir sua primeira prova no programa e Cris e Kadu se acertaram com Nat e Eike. Confira outros momentos!



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.