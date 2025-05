Resumo Power: Confira quais foram os destaques da quarta semana do Power Couple

A quarta semana do Power Couple foi muito intensa! Tiveram as confusões de Rayanne e Victor com Emilyn e Everton, e Carol e Radamés com Adriana e Dhomini. Além disso, Talira e Gretchen lavaram a roupa suja. Os homens tiveram que superar seus medos e se jogar de um lugar muito alto, literalmente. Lembrando que ainda tem muito reality pela frente e os nervos estão ficando cada vez mais à flor da pele! Confira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!