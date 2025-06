Resumo Power: veja os embates que marcaram a sétima semana do Power Couple

A sétima semana do Power Couple foi repleta de tensão, confrontos intensos e fortes emoções. O embate entre o Casal Blindado e o Casal Furlan desencadeou gritos e muita confusão. Na noite de eliminação, Adriana e Dhomini retornaram em silêncio da DR, contrastando com a volta de Nat e Eike, que provocou gritaria entre os participantes. O casal eliminado da vez foi Ana Paula e Antony, causando reviravoltas no jogo e alterando estratégias dos participantes. Quer saber tudo o que rolou? Confira o Resumo Power da semana.



