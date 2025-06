'São cinco casais contra um', diz Adriana sobre jogo de adversários | Power Couple

Na tarde desta terça-feira (10), na cozinha da Mansão Power, os casais Adriana e Dhomini e Ana Paula e Antony comentaram as estratégias de jogo dos adversários na hora de fazerem as apostas para as provas. "Combinaram entre eles os valores de aposta de novo", disse Adriana. "Eles estavam preocupados em não perder", pontuou Dhomini. "São cinco casais contra um", acrescentou a esposa do empresário. "Eles não assumem que eles fazem grupo", criticou ela em seguida.



