'São dois atletas frustrados', diz Adriana sobre Carol e Radamés | Power Couple

Adriana e Dhomini fizeram uma série de críticas aos seus desafetos no reality nesta terça-feira (3). Os principais alvos da conversa do casal foram Rayanne, Carol, Radamés e Kadu. Para a dupla, a judoca e o ex-jogador de futebol são dois atletas "frustrados". O casal também criticou os desafetos por hipocrisia.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.