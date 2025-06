‘Se a gente voltar é guerra’, dispara Ana Paula para Adriana | Power Couple

Ana Paula, Antony e Adriana conversaram no Quarto Abacaxi nesta quinta-feira (12), enquanto se arrumavam para o resultado da DR desse novo ciclo. A empresária lamentou ter ido para a berlinda ao lado dos amigos, Adriana e Dhomini e Nat e Eike. “Isso me parte o coração, quando eu lembro que minha outra adversária é minha outra amiga”. E aproveitou para fazer uma promessa: “A batata de todos eles está assando e, se eu voltar, vai assar mais ainda. Se a gente voltar é guerra”, disparou para a corretora de imóveis.



