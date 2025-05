‘Se a Gretchen sai, essa casa vira de cabeça para baixo’, comenta Carol sobre a DR | Power Couple

Carol e Radamés conversaram com Gi e Eros sobre a DR dessa quinta-feira (15). A judoca disse aos aliados que, apesar de querer muito ficar no jogo, entende que se ela for eliminada, é porque está jogando errado. Ela também comentou que os ânimos da Mansão vão ficar alterados caso Gretchen saia.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.