‘Se eles gostam de guerra, aqui ninguém abaixa o topete’, comenta Rayanne | Power Couple

Após voltar da DR, Tali e Rafa se juntaram a Carol, Radamés, Rayanne e Victor para comentar sobre a postura de seus adversários. A produtora observou que o comportamento de Adriana e Dhomini tem mudado ao longo do jogo: “Eles baixaram a frequência depois que voltaram. Vocês viram que ela já estava reclamando do talher?”. Os casais entraram em uma discussão sobre guardar os utensílios com a ponta para cima ou para baixo: “Quer dá uma de ChatGPT, que sabe de tudo”, comentou a judoca e Rayanne acrescentou: “Se eles gostam de guerra, aqui ninguém abaixa o topete”.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.