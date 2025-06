'Se esse jogo vira agora, é muito bom', diz Nat para aliados | Power Couple

Na tarde desta terça-feira (17), após realizar mais uma prova, Nat compartilhou com Eike, Adriana e Dhomini suas opiniões sobre o atual momento do reality show. "Se esse jogo vira agora, é muito bom", disse a influenciadora. Ela também especulou a respeito da formação da DR. Adriana então disse que se Nat e Eike estiverem imunes, ela e o marido serão alvos dos adversários. "A gente usa a Esfera para vocês", comentou o ator.



