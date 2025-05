‘Se eu não voltar, todo mundo vai ter que recalcular’, diz Gretchen sobre DR | Power Couple

Gretchen e Esdras adotaram como estratégia ir para a próxima DR. Em conversa com Carol de Radamés nesta terça-feira (13), a cantora disse que ir para a DR é o único jeito de saber o que o público está achando do jogo. Para a rainha do rebolado, se ela for eliminada, ‘todo mundo terá que recalcular a rota’.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.