'Se tem uma coisa que eu não sou é duas caras', diz Ray sobre Silvia e André | Power Couple

No quarto do Casal Power, Rayanne contou tudo para Victor sobre a conversa que teve pela manhã desta segunda-feira (9) com Silvia. A atriz falou que contou abertamente para Silvia sobre os alertas que quis dar para André em relação a Dhomini e não estava julgando André em nenhum momento: "Se tem uma coisa que eu não sou é duas caras", disse Ray.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.