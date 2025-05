Sem nojo: Diego diz que comeria uma barata em uma prova, se fosse necessário | Power Couple

Em edições passadas do Power Couple, os limites dos casais foram levados ao extremo em provas que envolviam insetos e outros animais. Será que elas poderiam retornar nesta temporada? Enquanto almoçavam, os casais Giovanna Menezes e Diego Superbi, Tali e Rafa e a influenciadora Adriana discutiram tal possibilidade! “Eu como”, disse Diego ao ser questionado se teria coragem de ingerir uma barata caso precisasse. “Se valer aposta, eu como”, concordou Adriana. “Eu vou pra DR”, confessou Tali.



