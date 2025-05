'Sempre quer lacrar', opina Eike Duarte sobre comportamento de Everton Neguinho | Power Couple

Durante uma conversa na sala da Mansão Power, na tarde desta quinta-feira (1º), Júnior comentou com Fran, Eike e Ana Paula sobre um pequeno atrito que teve com Everton Neguinho. O motivo foi uma sobra de iogurte deixada pelo engenheiro na geladeira, que foi encontrada pelo apresentador. Neguinho quis saber quem havia guardado o alimento e, posteriormente, Júnior assumiu a autoria do ato numa conversa particular com o apresentador. “Não deixei por maldade”, garantiu Júnior. “Ele sempre quer lacrar”, opinou Eike sobre o comportamento de Everton.



