'Senti sinceridade', avalia Tali sobre acerto de contas com Gretchen | Power Couple

Tali relatou para Carol e Radamés como foi a conversa que teve com Gretchen na tarde desta segunda-feira (19). Na avaliação de Tali, a Rainha do Rebolado foi sincera. Para Carol, Gretchen percebeu que não tinha como continuar com essa "treta" com a esposa de Rafa.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.