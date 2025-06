'Será que Dhomini vai jogar alto?', questiona Radamés | Power Couple

Radamés e Rafa conversaram nesta seguanda-feira (16) sobre as possíveis estratégias que o grupo adversário pode adotar na próxima DR. O ex-jogador de futebol está em dúvida sobre como será o comportamento de Eike em relação as Esferas do Poder e de Dhomini nas apostas: 'Será que Dhomini vai jogar alto?", questionou o marido de Carol durante o papo.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.