'Seres humanos desprezíveis', diz Rayanne para Victor após Quebra-Power | Power Couple

Rayanne ficou muito abalada após o final do Quebra-Power, que será transmitido nesta segunda-feira (7). A atriz chegou a chorar durante a dinâmica e na volta para a Mansão com os apontamentos de Giovanna, Diego, Emilyn e Everton. “Seres humanos desprezíveis”, desabafou.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.