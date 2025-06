Siga o mestre: casais acompanham passinhos de dança de Kadu | Power Couple

Nesta sexta-feira (6), Kadu decidiu aproveitar a festa e mostrou alguns passinhos de dança para alguns casais. O que ele não contava é que as duplas iriam começar a segui-lo. Além desse grupo, outros casais se divertiram na pista de dança.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.