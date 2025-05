Silvia admite tensão com chance única de escapar da DR : 'Não dormi nada' | Power Couple

O clima de DR está no ar na Mansão Power nesta quarta-feira (21). Silvia acordou e reclamou para André que não conseguiu dormir. O casal é o último colocado no ranking e precisa vencer a Prova dos Casais para ter chances de escapar da berlinda.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.