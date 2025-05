Silvia, André, Carol e Radamés compartilham relatos de noite de sono nos quartos | Power Couple

Após dias dormindo na sala, e de uma eliminação da DR cheia de fortes emoções na quinta-feira (22), os casais Silvia e André e Carol e Radamés desfrutaram de uma relaxante noite de sono nos quartos. Na manhã desta sexta-feira (23), durante uma conversa empolgada com Tali e Rafa, eles compartilharam seus relatos e celebraram a mudança de dormitório.



