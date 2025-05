Silvia e André questionam Everton por afastamento: 'Não dá nem bom dia’ | Power Couple

Silvia e André resolveram conversar com Everton na manhã desta terça-feira (13) para questionar o motivo do apresentador ter se afastado deles. De acordo com o casal, Everton nem tem dado bom dia para os dois. Ainda durante a conversa, eles fizeram críticas sobre Ana Paula e Antony.



