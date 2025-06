Silvia é questionada por Carol e se irrita: 'Eu não sou duas caras'| Power Couple

Silvia se irritou com Carol na manhã desta segunda-feira (9) após a judoca dizer que 'queria entender' a aproximação da produtora de eventos e do marido de Adriana e Dhomini. Silvia afirmou para a esposa de Radamés que já escolheu o seu lado no jogo e que "não tem duas caras".



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.