Silvia finge ser espião em brincadeira com Carol e Tali | Power Couple

Carol conversou na cozinha com Tali e Silvia sobre como os rivais separam a comida, sendo que todos eles têm direito aos ingredientes. A esposa de André aproveitou o momento para dizer que iria pegar um pedaço do empadão que foi feito pelos rivais, como uma espiã. A judoca e a produtora se divertiram com a encenação de Silvia.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.