Sílvia se incomoda com atitude de Carol: ‘Levanta do sofá e vai procurar saber’ | Power Couple

Em conversa com André no quarto, Sílvia desabafou sobre o jogo. A viúva de MC Catra disse que irá votar em Adriana e Dhomini por coerência no jogo, mas que não vai expor sua estratégia para o restante do grupo.“Porque se escutavam falando isso lá fora ou aquilo, traziam para eles. Agora, com todo mundo na sala, eu sou fofoqueira? Levanta do sofá e vai procurar saber o que estão falando de vocês”. A esposa do motorista ainda destacou a recente aproximação da judoca com Nat e Eike.



