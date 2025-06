'Só é ruim esse negócio de ter que separar', diz Everton sobre divisão no churrasco | Power Couple

A tarde de quarta-feira (4) foi marcada por um churrasco com clima de divisão entre os confinados. Enquanto lavavam a louça e organizavam a bancada, Everton e Eike conversaram sobre a separação dos grupos durante as refeições. Everton comentou que viu André indo almoçar, mas optando por se sentar afastado dos demais. “Parada meio esquisita”, avaliou, com Eike concordando. Apesar do estranhamento, Neguinho ponderou: “Eu não estou julgando, não. A gente faria a mesma coisa”.



