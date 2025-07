Tali analisa Carol nos embates e admite: 'Sua dicção para brigar é muito boa' | Power Couple

A pauta da conversa no quarto do Casal Furlan nesta manhã de quarta-feira (9) foi uma leitura de como eles seguiram no jogo: de maneira coerente e sem fazer média, segundo Carol. Tali relembrou algumas tretas e fez questão de chamar a atenção de como Carol agiu perante os embates: "Sua dicção para brigar é muito boa", riu Tali, imitando a judoca nos embates. Rafa relembrou alguns outros embates que tiveram durante a jornada no jogo e apontou afinidades com o Casal Furlan.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.