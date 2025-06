Tali avalia jogo de Cris e Kadu: ‘Incoerente’ | Power Couple

Em conversa no quarto, nesta terça-feira (3), Tali foi desabafar com Carol sobre as percepções que vem tendo de Cris e Kadu. A influenciadora fitness havia cutucado a esposa de Rafa em um dos Quebra Power e, agora, busca uma aproximação com o grupo do casal. “Eu acho eles incoerentes, por terem apontado coisas minhas e não apontado de quem precisou”, disse.



