Tali comenta com o marido sobre o que Gretchen pensou da permanência deles no jogo | Power Couple

Tali compartilhou com Rafa uma suposta hipótese que Gretchen teve sobre a permanência deles no jogo. Segundo a produtora, a cantora pensou que os votos que ela pediu para os fãs era para eliminar o casal e não para deixá-los no jogo. Logo em seguida, Tali comentou com o marido o fato de não entender o jogo de Everton Neguinho e Emilyn.



