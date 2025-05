Tali discute com Nat e Bia sobre votação da DR: 'Foi combinado' | Power Couple

Alerta de treta! No início da tarde desta sexta-feira (02), na cozinha da Mansão Power, Tali discutiu com Nat e Bia sobre os votos recebidos por ela e seu marido, Rafa, na formação da DR da quinta-feira (01). “A Fran confirmou que foi combinado”, disparou ela. O bate-boca ainda envolveu Eike. “Você só sabe gritar”, disse o ator.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.