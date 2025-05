Tali e Rafa comentam sobre a falta de organização da cozinha | Power Couple

A cozinha está sendo um dos assuntos mais discutidos entre os casais nesta quarta-feira (30). Rafa e Tali, que estão no quarto Kiwi, comentaram sobre o fato de não estarem se alimentando bem na Mansão Power por conta da falta de organização entre os participantes na cozinha. A produtora ressaltou que os dois precisam cozinhar para se alimentarem melhor e que todos os moradores precisam rever a questão de que os ingredientes são da casa e não de uma única dupla.



