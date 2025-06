Tali e Rafa revelam estar receosos com a DR desta quinta-feira (26) | Power Couple A produtora e o repórter compartilharam com o casal Furlan que, desde que eles sejam salvos da berlinda, não se importam com qual outra dupla voltará

Mansão Power|Do R7 26/06/2025 - 19h01 (Atualizado em 26/06/2025 - 19h01 ) twitter

