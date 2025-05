Tali e Rafa trocam farpas com Ana Paula e Antony: 'Foi jogo sujo' | Power Couple

A votação da primeira DR da temporada, realizada na quinta-feira (1º), continua dando pano pra manga entre os casais! Neste domingo (4), Ana Paula e Antony tentaram colocar os pingos nos “is” sobre os votos recebidos por Tali e Rafa, mas acabaram trocando farpas. “Tanto vocês, quanto a gente, todo mundo errou”, alegou Ana Paula. “Eu não errei”, rebateu Tali. Cada dupla então explicou seu lado e seu ponto de vista, pontuando diferenças de postura que teriam na mesma situação. “Eu não consigo lidar com injustiça”, argumentou Rafa. “A combinação de voto foi jogo sujo”, opinou Tali. Em diferentes momentos, Ana Paula e Antony contestaram a visão da produtora.



