Tali e Rafael tiram satisfação com Ana Paula e Antony sobre votação da DR | Power Couple

Tali e Rafael estão incomodados por terem sido o casal mais votado na DR de quinta-feira (1º). Durante conversa na cozinha nesta sexta-feira (2), eles tiraram satisfação com Ana Paula e Antony por não terem sido avisados de um complô contra eles.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.