Tali faz alerta a Rafa sobre valor de apostas na reta final | Power Couple

Na manhã deste sábado (28), enquanto estavam no quarto Jabuticaba, Tali e Rafa conversaram sobre a reta final do reality show. “Se for Prova das Mulheres, eu tô preparada”, garantiu a produtora, especulando sobre a dinâmica do dia. Ao perceberem que não estabeleceram um valor para apostar, Tali aconselhou o marido a fazer “o que o seu coração mandar”, mas pontuou que o teto é R$ 15 mil. Rafa, então, disse que talvez fique na média de valores das últimas apostas, mas a esposa o alertou sobre o atual momento do jogo, em que todos os outros casais fazem apostas mais altas. “Se a gente apostar baixo e todo mundo concluir, a gente fica em último”, avisou ela.



